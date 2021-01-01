Уволенный из-за насморка космонавт пожаловался Путину

Космонавт Андрей Бабкин, который в сентябре был исключен из летного состава отряда "Роскосмоса", написал письмо президенту Владимиру Путину. Бабкин просит главу государства вмешаться в ситуацию и помочь добиться привлечения независимых экспертов для оценки его здоровья.

Как отмечает "Газета.ру", сначала Бабкин получил временный отвод из-за двустороннего полисинусита, или запущенного насморка. После рекомендованной медиками операции он получил допуск к полету, хотя реализовать его не смог из-за съемок в космосе фильма "Вызов". В декабре 2022 года Бабкин получил постоянную негодность вместо временной.

Летом 2024 года был проведен консилиум под председательством начальника ФМБА России, оснований для пересмотра заключения о негодности Бабкина его участники не обнаружили.

Однако после увольнения из летного отряда Бабкин обращался к независимым отоларингологам, в том числе из ФМБА, МОНИКИ, Сеченовского университета. В каждой из выданных ему справок была подтверждена его годность к полетам, но на расширенный консилиум этих специалистов не позвали.

В сентябре на Землю вернулся Олег Кононенко — абсолютный рекордсмен по пребыванию в космосе, он провел там 1110 суток. Космонавт поделился интересными подробностями о жизни и быте на Международной космической станции. Например, он рассказал, как чихают космонавты или что делать, если в скафандре захочется почесать нос.

Интерес к космосу у россиян по-прежнему огромен. В декабре 2023 года сообщалось, что Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина получил 1300 заявок от граждан России на прохождение отбора в новый отряд космонавтов в рамках открытого конкурса. При этом в предыдущем конкурсе в 2021 году в отряд попали всего четыре счастливчика.