Минздрав хочет запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года

Минздрав предложил правительству ввести запрет на продажу сигарет для рожденных после 31 декабря 2009 года.

"Поколенческий" запрет позволит экономить на лечении заболеваний, вызванных курением, передает газета "Коммерсант".

"Это подчеркивает стратегию ведомства до 2035 года по постепенному выводу табачных изделий из оборота", - говорится в сообщении

Минфин и Росалкогольтабакконтроль не поддержали инициативу Минздрава, так как она может привести ограничению конституционных прав отдельной части граждан и росту рынка нелегальной табачной продукции.

Документ внесли в Госдуму 30 сентября 2024 года члены партии "Новые люди". Отзыв от правительства они пока не получили.

"Если каждый, кому исполнилось 15 лет, никогда не притронется к сигарете, то через десять лет Россия станет первой страной мира, свободной от никотина", - заявили депутаты.