Nvidia разрешила пользователям из России обновлять драйверы

Компания Nvidia возобновила доступ к обновлениям драйверов видеокарт пользователям из России. В настоящее время ручной поиск обновлений работает в штатном режиме, ограничений на скачивание нет, передает корреспондент "Газеты.ru".

Ранее российские пользователи столкнулись с проблемами при скачивании обновлений драйверов для видеокарт Nvidia. При переходе на страницу загрузки программного обеспечения отображалось предупреждение о том, что доступ запрещен, а запрос был заблокирован файерволом Edgecast.

Напомним, что в 2022 году компания Nvidia сообщила о закрытии офиса в России. Озвученная причина - "невозможность обеспечить эффективную работу". До февраля 2022 года в Nvidia в России работали более 300 сотрудников, впоследствии осталось 240. Это в основном инженеры. Nvidia открыла офис в России в 2003 году.