Казахстан потребовал не использовать свою территорию для обхода санкций

Власти Казахстана не хотят, чтобы территория их государства использовалась для обхода антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко.

Как подчеркнул политик, Казахстан не вводил санкции против России и не присоединился к чужим антироссийским рестрикциям. При этом "мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций".

Василенко отметил, что позиция Астаны известна всем заинтересованным сторонам, к ней с пониманием относятся как в России, так и на Западе, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер республики подчеркивал, что Астана не станет слепо следовать антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний. В стране высказывали недовольство уроном, который причиняют Казахстану рестрикции — западные правительства мало что сделали для того, чтобы компенсировать издержки.

Газета The New York Times писала, что страны БРИКС станут неуязвимыми для санкций при ослаблении доллара и снижения зависимости от него. Многие участники БРИКС рассматривают объединение как "геополитическую страховку" от непредсказуемого поведения США.