Киргизия озаботилась борьбой с квадроберами

Необходимо проводить разъяснительную работу в образовательных учреждениях Киргизии в связи с появлением в стране квадроберов — последователей движения по подражанию движениям животных. К этому призвал депутат национального парламента республики Дастан Бекешев.

Политик призвал дать соответствующее поручение Министерству образования и науки, чтобы организовать профилактические и разъяснительные беседы с учащимися.

Бекешев отметил, что сторонников квадробинга в Киргизии не так уж и много, но течение постепенно набирает популярность среди детей и подростков. Это означает, что компетентные государственные структуры должны предпринимать надлежащие меры, сообщает ТАСС.

Уже в целом ряде стран встревожились из-за растущей популярности квадробинга. В Узбекистане проводят беседы с родителями детей-квадроберов, предупреждая их об ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию подрастающего поколения.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин подчеркивал, что подобные проявления только сначала выглядят игрой и шуткой, но за ними кроется серьезная программа отказа от человечности и всего человеческого.