Стало известно, почему SHAMAN после гастролей запирается в подвале

Недавно певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) развелся с женой Еленой Мартыновой. Говорят, у артиста роман с коллегой, певицей Соей. Журналисты попытались узнать, так ли это. Исполнитель весьма туманно прокомментировал слухи цитатой из классиков:

"Если в театре закончились романы, нужно распускать труппу. Мы играем мужа и жену, вживаемся в роль. Надеюсь, получается. Надеюсь, Рогнеда довольна".

Ярослав и Соя задействованы в этно-опере "Князь Владимир", постановкой которой занимается известный продюсер Игорь Матвиенко. Он, кстати, еще и сыграет в спектакле. Также задействован в постановке бессменный лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

В беседе с журналистами Матвиенко заявил, что у Дронова очень плотный график, и на личную жизнь у него времени нет.

"Ярослав постоянно гастролирует, а когда он дома, закрывается в своей студии в подвале и пишет песни. Все! Другой жизни у него нет", - отрезал Матвиенко в беседе с "КП".