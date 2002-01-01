Бывший муж увез сына Марии Куликовой из России

Мария Куликова была замужем за актером Денисом Матросовым с 2002 года. Пара считалась одной из самых красивых и гармоничных в отечественном кинематографе. В 2011 году у них родился сын Иван. Но в 2014 году союз Куликовой и Матросова распался. Однако бывшие супруги сумели сохранить человеческие отношения. Денис регулярно общался с сыном Иваном.

А сейчас стало известно, что актер увез наследника из России. Оказывается, Матросов недавно женился в третий раз и как раз в свадебное путешествие отправился не только с новоиспеченной супругой, но и с детьми от предыдущих браков. Денис и его избранница Оксана поехали отдыхать в ОАЭ, сообщает Starhit.

Отметим, что Мария Куликова тоже сейчас несвободна. Она вышла замуж за актера Виталия Кудрявцева. Однако артистка предпочитает не распространяться о своей личной жизни.