В Казани прошла встреча "друзей БРИКС". Главное

В Казани сегодня - завершающий день глобального саммита. Встречи пройдут в расширенном формате "БРИКС+/аутрич". В них примут участие главы почти 40 государств и руководители международных организаций. В повестке - самые актуальные темы: урегулирование мировых конфликтов, борьба с терроризмом, изменение климата, обмен технологиями. Итоги работы саммита, который уже называют историческим, подведет на пресс-конференции Владимир Путин.

Саммит мирового масштаба. Сегодня день работы форума в самом широком формате "БРИКС+/аутрич". Это многозначное английское слово в применении к БРИКС означает взаимодействие между странами-участниками и государствами, не входящими в объединение, но разделяющими подходы и идеи "десятки".

На совместное фотографирование выходят представители почти 40 государств. Владимир Путин в очередной раз общается с председателем КНР. Тепло приветствует президентов ЮАР и других лидеров "десятки". Теле- и фотокамеры уже работают, когда становится ясно, что одно место пустует. Наконец, его занимает президент Турции.

Начать заседание удается не сразу. Журналисты ловят каждый момент неформального общения. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении сидят рядом - места лидеров за столом расположены в алфавитном порядке. Но Ильхам Алиев и Никол Пашинян то и дело обмениваются фразами. Владимир Путин снова разговаривает с Си Цзиньпином. А затем призывает все-таки приступить к работе.

"Представителей прессы прошу успокоиться... В прошлом году в Йоханесбурге были приглашены многие главы. А этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей и дружественные страны, плюс руководители, заинтересованные в налаживании более тесного партнерства и даже членство, страны возглавляющие ведущие многосторонние структуры, представляют Азию, Африку, Европу и Латинскую Америку", - начал Владимир Путин.

Очевиден и самый широкий круг обсуждаемых вопросов: от экономики и экологии - до формирования нового мироустройства и урегулирования конфликтов.

"Переход к новому мироустройству идет непросто. Привыкли навязывать миру свои ценности. И в попытках сдержать развитие Африки, Азии, Латинской Америки, вводят незаконные санкции, валютный протекционизм, и тд и тп. Такие методы ведут к возникновению новых конфликтов и обострению старых противоречий. Подрывается глобальная стабильность, нарушается равная и неделимая безопасность", - заявил Владимир Путин.

Один из примеров - конфликт на Украине, напоминает Владимир Путин. Полыхает Ближний Восток. Конфликт, зародившийся десятилетия назад не без участия Запада, грозит перерасти в полномасштабную войну. Страны БРИКС прилагают усилия к урегулированию и видят разрешение в реализации формулы "двух государств". Владимир Путин особо отмечает роль Китая в развитии и укреплении объединения и усилия Пекина по разрешению конфликтов в мире.

Слово для выступления также получили представители более чем десяти стран - Египта, Ирана, Бразилии, Индии, Турции, Белоруссии, Узбекистана. Все сходятся во мнении, что БРИКС стал крайне успешной моделью сотрудничества. Также были предложены к реализации конкретные проекты в разных сферах. Россию благодарили за содержательное председательство в объединении и отличную организацию форума.

Итоги саммита Владимир Путин подведет на пресс-конференции. Также у президента сегодня запланированы двухсторонние встречи с генсеком ООН, президентами Палестины, Лаоса, Мавритании и Вьетнама.