На территории Херсонеса в Крыму обнаружили древнегреческий некрополь

Древнейшие и неожиданные находки сделали археологи в Крыму. Новые раскопки на территории Херсонеса помогут историкам ответить на вопрос о том, как развивался этот город в самом начале своего существования: в V-IV веках до нашей эры.

Это останки первых греческих колонистов, уверены историки. В самом центре Херсонеса археологи обнаружили некрополь, датируемый 5-4 веками до нашей эры. То есть он появился в первые годы жизни античного полиса. Более точную дату антропологи установят позже.

"Перед нами останки младенца, который умер в возрасте не более 10 дней от роду 2,5 тысячи лет назад. Мы его полностью сохранили и потом постараемся сделать радиоуглеродный анализ и по возможности анализ ДНК", - говорит Анна Костромичева, младший научный сотрудник отдела междисциплинарных исследований ГИАМЗ "Херсонес Таврический".

Это настоящая сенсация, говорят ученые. Ведь 120 лет назад на этом самом месте уже проводились масштабные исследования. Но археолог Косцюшко-Валюжинич, который тогда проводил здесь работы, принял плотный грунт за материковый слой и дальше копать не стал. Место считалось полностью изученным. Но во время проведения охранных работ при перекладывании коммуникаций рядом с современным домиком реставраторов ученые все же решили копнуть поглубже и неожиданно обнаружили более ранний культурный слой.

Греческие колонисты появились на месте современного Севастополя в 5 веке до нашей эры. Это было небольшое поселение, от которого остался фрагмент крепостной стены. За ней был пустырь – пригород, где, в том числе проводили погребения. Но уже спустя сто лет местные жители разобрали первые постройки, чтобы расширить городище. Появились улицы, храмы, кварталы, которые на тысячелетия скрыли от ученых древнейшие некрополи.

На небольшом участке в 30 квадратных метров – 14 могил – большая плотность. При этом греки использовали различные погребальные обряды, в том числе захоронение в позе эмбриона и кремирование. А останки младенцев укладывали в сосуды.

"Он еще не считался человеком и поэтому он заборанивался в случае с греками вот в такой амфоре, которая символизировала собой лоно матери", - говорит Екатерина Лесная, старший научный сотрудник отдела "Городище и некрополь" ГИАМЗ "Херсонес Таврический"

Захоронения скромные. В основном, керамическая посуда. Но есть и настоящие шедевры античного искусства, например, аск с фигурной росписью.

"Это сосуд для оливкового масла и на нем изображен сюжет, довольно редкий для краснофигурной росписи – тут видна собачка, а перед ней фигура сатира. Это мифическое существо, которое связано с культом Диониса и вот они то ли играются, то ли кто-то кого-то дразнит", - говорит Даниил Костромичев, заведующий отделом "Городище и некрополь" ГИАМЗ "Херсонес Таврический".

Такие небольшие сосуды использовались во время погребальных обрядов – что-то вроде тризны у язычников или поминок у христиан. Посуду разбивали рядом с могилой. Но для археологов – это целый предмет. Реставраторы смогут собрать артефакт, как мозаику, и он пополнит коллекцию музея. Раскопки продолжат в следующем году. Ученые предполагают, что этот некрополь – не единственное пропущенное предыдущими исследователями место на карте древнего города.