Госдума рассматривает в первом чтении проект бюджета на три года

Государственная дума рассматривает в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года.

Среди приоритетов, заложенных в документе, - выполнение всех социальных обязательств, реализация нацпроектов, обеспечение обороны и безопасности страны. Ещё один ключевой аспект - технологический суверенитет государства. На это заложен удвоенный объём финансирования по сравнению с текущим годом.

На весь период прогнозируется увеличение как доходов, так и расходов. Документ представил депутатам министр финансов Антон Силуанов.