Активные бои идут в Селидово Донецкой республики. Часть населённого пункта уже под контролем наших бойцов. Вовсю работает спецназ Воздушно-десантных войск, который сегодня отмечает свой профессиональный праздник. А в Курской области боевые задачи выполняет добровольческий отряд "Барс", выявляя диверсантов.

В полях за Селидово – неразбериха и паника. Националисты, бросив оружие, убегают из города. Видно, как им вдогонку бьет артиллерия. Штурм вступает в решающую и, очевидно, финальную стадию. На крышах и верхних этажах домов бойцы поднимают российские флаги. Центр и восточные районы сегодня уже полностью под контролем десантников.

В западных кварталах еще слышны перестрелки. Но эти локальные стычки уже никак не назвать организованной обороной. Вот во время хаотичного отступления броневик ВСУ заехал на позиции наших штурмовиков и тут же попал под обстрел.

Националистов, которые бегут из Селидово и пытаются окопаться в лесах, преследует армейский спецназ. Свой профессиональный праздник - День подразделений специального назначения - этот отряд десантников приветствует шквальным огнем по врагу. На Ореховском направлении бойцы отбили у ВСУ еще одну высоту. Обеспечили подход техники, мобильных огневых групп и резервов. Штурм, рассказывают командиры, оказался не из легких.

Свой спецназ появился и в Курской области. В открытый бой с националистами его подразделения пока не вступали. Но у них и задачи другие. Добровольческий отряд "Барс" патрулирует улицы, проверяет документы, машины, охраняет дороги. В его составе почти все - местные жители. Еще вчера - механизаторы, учителя, фермеры. Прошли спецподготовку на полигоне. И теперь сами выполняют боевые задачи. Каждого второго в приграничье знают в лицо. Чужака увидят сразу. И по внешности, и по говору поймут, кто перед ними. В борьбе с диверсантами ВСУ навык просто бесценный.

Военный провал в Курской области ВСУ пытаются замаскировать такими вот перформансами. В один из поселков в серой зоне театрально выгнали "Страйкер" и "Абрамс". Вот танк делает два выстрела по пустым домам. Затем еще два раза по кустам. И сразу откатывается в тыл. В Брюсселе и Вашингтоне теперь просто обязаны поверить – наступление российских войск остановили американский танк и броневик.

А это уже реальность - заваленные сгоревшей бронетехникой улицы Ольговки. Такие кадры западным поставщикам киевский генштаб вряд ли захочет показывать. Как и сообщать, что поселок полностью зачищен русскими.