В ОЭЗ "Технополис Москва" создали линейку адаптивной одежды для ветеранов СВО

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разрабатывают высокотехнологичную продукцию для социально значимых проектов. Об этом в четверг, 24 октября, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Одним из приоритетов правительства Москвы является повышение качества жизни горожан. В зоне особого внимания находятся маломобильные группы населения. Эта задача решается в том числе за счет насыщения рынка отечественной инновационной продукцией — современными лекарственными средствами, медицинским оборудованием, передовыми технологиями и ИТ-решениями. Суммарно компании ОЭЗ "Технополис Москва" произвели медицинской и фармацевтической продукции на 90,3 миллиарда рублей.

Компания-резидент "Ортомода", специализирующаяся на производстве адаптивной одежды и ортопедической обуви, разработала линейку адаптивной одежды для ветеранов СВО, находящихся на реабилитации.

По словам генерального директора предприятия Наталии Волковой, при разработке одежды и обуви для ветеранов СВО учитывался их возраст, образ жизни, особенности полученных травм и рекомендации лечащих врачей. Для того, чтобы создать изделия, которые идеально подойдут каждому, использовались инновационные материалы и конструктивные решения. Сейчас большинство продукции изготавливается по индивидуальному заказу. Специалисты компании классифицировали различные виды деформаций, заболеваний и ограничений деятельности, с которыми сталкиваются ветераны, и готовы запустить массовое производство адаптивной одежды. Однако значительная его часть все равно требует индивидуального подхода, поскольку у каждого есть свои физиологические особенности. В процессе изготовления обуви для ветеранов СВО применяются специальные конструктивные элементы, которые обеспечивают более удобную фиксацию на протезе. Кроме того, предприятие производит реабилитационную обувь для тех, кому установлен аппарат Илизарова. Для удобства ветеранов СВО специалисты организовывают выезды в госпитали, реабилитационные центры, а также проводят онлайн-консультации.

Город поддерживает резидентов ОЭЗ Москвы, предоставляя им налоговые льготы и таможенные преференции.

Для компаний со статусом резидента в 10 раз снижен налог на прибыль, обнулены налоговые платежи на землю, имущество и транспорт. С начала деятельности ОЭЗ столицы резидентам предоставлено 13,2 миллиарда рублей налоговых льгот, из них 12,7 миллиарда рублей приходится на бюджет Москвы, рассказал генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что восемь столичных предприятий — производителей инновационной продукции получили статус якорных резидентов технопарков. Например, ставка по налогу на прибыль, зачисляемому в городской бюджет, для компаний снизится до 13,5% вместо 17%.

В сентябре Сергей Собянин открыл технопарк "ЗИЛ". Здесь будет создано более 10 тысяч рабочих мест по производству высокотехнологических изделий. "ЗИЛ" уже принял первых резидентов — например, тут создают зарядные станции.