Российским авиаударом уничтожено до 50 операторов БПЛА и инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также семь единиц техники противника. Об этом в четверг, 24 октября, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет оборонное ведомство, удары были нанесены в районе Курахово с помощью ФАБ-3000. Российские разведчики обнаружили украинских операторов дронов в здании компании, занимающейся экспресс-доставкой, после чего был проведен удар по объекту, сообщает ТАСС.

В августе Минобороны продемонстрировало, как истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили бомбы ФАБ-500 на скопление бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Универсальный модуль планирования и коррекции позволяет ФАБам наносить точные удары с безопасного расстояния.

На российские авиабомбы жаловался глава киевского режима Владимир Зеленский. Западные журналисты отмечали, что он неоднократно "отчаянно просил" западные страны усилить возможности противовоздушной обороны Украины.