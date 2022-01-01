Сын Януковича получил гражданство России

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил гражданство России. Такие данные приводит в четверг, 24 октября, РИА Новости.

Как отмечает агентство, данные государственного реестра подтверждают наличие у сына экс-президента Украины наличие российского паспорта.

Александр Янукович десять лет назад зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию. Основным ее видом деятельности указано управление финансово-промышленными группами.

Вскоре после начала Россией специальной военной операции, в марте 2022 года, Виктор Янукович обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, призвав его любой ценой остановить кровопролитие. Экс-президент Украины подчеркивал, что героизм — "не в том, чтобы воевать до последнего украинца", а в победе над собственной гордостью и амбициями.

Белорусский лидер Александр Лукашенко критически высказывался о Януковиче, заявив, что "у него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти".