Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности России, игнорируя ее жизненные интересы. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в четверг, 24 октября, в заключительный день казанского саммита в формате "БРИКС плюс" / "аутрич".

Политик подчеркнул, что "нарушаются принципы равной и неделимой безопасности" и вместе с тем "поощряются межгосударственные и междоусобные распри".

Украину используют против нашей страны, при этом игнорируя "наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей", цитирует Путина ТАСС.

Репортаж "ТВ Центра" с саммита БРИКС

Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отмечал, что план Запада состоит в уничтожении русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента, причем делают это под предлогом некой "захватнической политики" России.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что "признания, которые сейчас мы слышим из уст западных деятелей о том, что Украине все тяжелее и тяжелее, — это достаточно красноречивая характеристика того, что их линия на нанесение России стратегического поражения, как они говорят, обречена на провал".