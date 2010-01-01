Сергей Собянин представил стратегию развития спорта Москвы

Для многих москвичей физкультура является образом жизни. Если в 2010 году постоянно занимались чуть больше двух миллионов жителей столицы, то сегодня уже шесть миллионов – каждый второй гражданин. Чтобы еще больше людей привлечь к спорту, уже построено больше десяти тысяч плоскостных сооружений, реконструированы десятки объектов, спорт стал естественной частью городского пространства, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Это футбольные поля и тренажерные городки, теннисные корты и открытые бассейны, беговые и велосипедные дорожки, лыжные трассы и ледовые катки. Во дворах и на школьных стадионах горожане от мала до велика играют в футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис и другие спортивные игры. Воркаут-площадки облюбовали поклонники уличной гимнастики, а скейт-парки – любители экстремальных видов спорта. Вновь стало модным выезжать всей семьей покататься на лыжах или коньках. На крупных аренах, где обычно тренируются и соревнуются профессиональные спортсмены, тоже все больше места для массового спорта, сообщил столичный мэр.

Например, полным ходом идет реконструкция "Олимпийского". Работа выполнена больше чем наполовину. Только спортивным его уже не назовешь - после открытия он объединит все сферы городской жизни. Причем, перейти от беговой дорожки к концертному залу можно будет, не покидая здания.

Согласно проекту, обновленный "Олимпийский", общая площадь которого свыше 850 тыс. кв. метров, теперь будет включать четыре отдельных сооружения. Ожидается, что многофункциональный комплекс в год будет принимать порядка 62 миллионов посетителей и здесь же создадут свыше 8 тысяч рабочих мест.