Выезды из Краснодара перекрыли из-за нападения на сотрудников ДПС

Двое мужчин напали на сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) в Краснодаре и скрылись.

Инцидент произошел ночью 24 октября на улице Лузана. Один из злоумышленников избил сотрудника полиции во время задержания. Он также забрал у правоохранителя табельный пистолет и мобильный телефон. По данным СМИ, он уже несколько лет находится в розыске.

Въезд и выезд в город перекрыты. На дорогах собрались большие пробки. Один злоумышленник задержан, второго ищут.

Избитого полицейского госпитализировали. У него диагностирован перелом носа, сотрясение мозга и множественные ушибы, передает telegram-канал Baza.