Путин назвал источник грядущего глобального экономического подъема

Новая волна глобального экономического подъема зарождается в странах Мирового большинства. Об этом в четверг, 24 октября, рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич".

Как подчеркнул российский лидер, членам БРИКС необходима собственная платформа для раскрытия потенциала растущих экономик, причем "важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы".

Путин также призвал сформировать производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международный транспортных коридоров, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин уже отмечал, что мировая торговля и глобальная экономика существенно меняются. При этом формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста прежде всего за счет Глобального Юга и Востока, а также государств БРИКС.

Кроме того, Путин рассказал, что Запад не справляется с конкуренцией и поэтому задействует недобросовестные методы борьбы. При этом Европа и Северная Америка утрачивают свои позиции в мировой экономике, а основной рост будут демонстрировать страны БРИКС и желающие примкнуть к этому объединению.