Напавшему на мурманского губернатора грозит почти 15 лет колонии

Обвинение просит назначить Александру Быданову, обвиняемому по делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, наказание в виде 14,5 года колонии строгого режима.

Как подчеркнул гособвинитель, вменяемое Быданову преступление относится к категории особо тяжких. Он, испытывая неприязнь к Чибису, готовился к совершению преступления заблаговременно и полностью осознавал свои действия. Вместе с тем обвинение признает наличие смягчающих обстоятельства — у Быданова двое несовершеннолетних детей.

Быданов в суде попросил прощения у Чибиса, признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, но не признал вину в покушении на убийство политика, сообщает РИА Новости.

4 апреля на Чибиса напали после его встречи с жителями города Апатиты. 42-летний мужчина ранил губернатора ножом в живот. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Уже 9 апреля сообщалось, что политик после покушения и проведенной операции может вставать на ноги и ходить.

Мурманский губернатор быстро оправился и вернулся к работе. В августе он доложил президенту Владимиру Путин о разработке мастер-планов для трех опорных населенных пунктов Арктической зоны России. В начале разговора глава государства поинтересовался самочувствием собеседника.