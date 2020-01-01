"Прекраснее подарка быть не может": Кологривый высказался о Самбурской

17 октября на большой экран вышла комедия "Кореша" — приквел сериала "Макс и Гусь" с Никитой Кологривым в главной роли. Партнершей артиста стала Настасья Самбурская. В новом интервью Никита поделился впечатлениями о работе с коллегой.

"Перед Настасьей Самбурской снимаю шляпу, что говорить, она молодец, прекрасная актриса, очень красивая девушка. Я думаю, что Настасья покорит многих своей работой и, несмотря на то, что она давно популярная актриса, я считаю, что лучшие работы у нее еще впереди", - высказался Кологривый.

Кстати, 16 октября Никита отметил круглую дату. Популярному артисту исполнилось 30 лет. Именинник признался, что сейчас проходит период серьезной трансформации.

"Подарок судьбы — это моя дочь Есения, прекраснее подарка быть не может. Хочу сказать, что к своим 30 годам я понял, что мне предстоит еще очень много сложной работы, в том числе и над собой. То есть сейчас я прохожу только первый этап моего знакомства с мечтой, которая была раньше. Теперь эта мечта преобразовалась и обрела другие оттенки, поэтому я готовлюсь к колоссальной дальнейшей работе. Надеюсь, что все задуманное у меня получится", - выразил надежду Никита Кологривый в беседе с "Теленеделей".

Напомним, что пока у артиста один ребенок от актрисы Александрины Питиримовой. Влюбленные оформили отношения в 2020 году, в 2021 году на свет появилась их дочь Есения. Но в 2023 брак актеров распался.

Никита Кологривый был буквально нарасхват после выхода на экраны фильма Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". В ленте артист сыграл Кощея — коварного авторитета, который возглавляет молодежную банду "Универсам" в Казани. Ему противостоит идеалист Вова по прозвищу Адидас, чей образ воплотил Иван Янковский.