Мосгорсуд изменил приговор экс-замминистру просвещения Раковой

Мосгорсуд заменил реальный срок на условный бывшему замминистру просвещения России Марине Раковой по делу о хищении 50 миллионов рублей.

В остальной части приговор оставлен без изменения, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Первые сообщения о причастности Раковой к противоправной деятельности появились в сентябре 2021 года. Заместителем министра просвещения она стала в 2018 году, а весной 2020 года уволилась по собственному желанию. Позже Ракову назначили вице-президентом Сбербанка, к работе кредитно-финансовой организации уголовное дело не имеет отношения.

По данным следствия, Ракова и другие лица из Минпросвещения, РАНХиГС и "Шанинки" похитили бюджетные деньги, выделенные на проект "Учитель года".

В марте 2024 года суд приговорил к пяти годам колонии общего режима Ракову по уголовному делу о мошенничестве. Ей также назначен штраф в 900 тысяч рублей и на 2,5 года запрещено занимать должности на государственной службе.