Картины из роскошного замка Пугачевой оказались фальшивкой

Большинство картин Аллы Пугачевой и ее молодого мужа, иноагента Максима Галкина, которые они пытались вывезти из замка за границу, оказались подделкой. Эксперты изучили произведения из списка, предоставленного российской таможне, и пришли к выводу, что это фальшивка.

По словам адвоката, коллекционера Александра Добровинского, полотна, висевшие в замке Примадонны в деревне Грязь, — просто копии, а оригиналы находятся совершенно в других местах, передает телеграм-канал SHOT.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева с мужем пытались вывезти свой замок из России по частям. Во время одного из прошлогодних визитов 75-летней певицы ее представители составили опись антикварного имущества, среди которого французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков.

Ценный груз, оформленный на молодого мужа Примадонны, должен был улететь из столичного Шереметьево. Однако на таможне был предоставлен неполный пакет документов, в связи с чем в отправке коробок с картинами, книгами и прочим было отказано.