Совокупные потери украинских войск за минувшие сутки составили до двух тысяч человек.

В зоне действия группировки "Запад" ВСУ потеряли более 490 военных, "Восток" - до 100 военных, "Центр" - до 465 военных, "Днепр" - до 65 военных, "Север" -до 95 военных, "Южная" - свыше 785 военных, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Противовоздушные силы России сбили шесть снарядов американской реактивной систем залпового огня РСЗО HIMARS и 77 украинских беспилотников.

Также ВС России поразили аэродромную инфраструктуру, живую силу и технику ВСУ в 139 районах.