Финляндия окончательно закрыла два КПП на границе с Россией

Контрольно-пропускные пункты "Инари" и "Париккала" на финско-российской границе окончательно закрылись. Эту информацию подтвердила в четверг, 24 октября, пограничная служба Финляндии.

Как уточнили в ведомстве, временные пограничные пункты пропуска, расположенные в Париккала и Лиекса, закрыты. Они и так не функционировали последние несколько лет — с 2022 и 2021 года соответственно, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что в настоящее время нет никакой возможности открыть пропускные пункты на финской границе с Россией, прекратившие работу еще в ноябре 2023 года.

Между тем глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что постоянная дислокация натовских войск вблизи российской границы в Скандинавии пока лишь в планах — о размещении союзных ротационных сил Североатлантического альянса в Швеции и Финляндии говорить не приходится.