Эрдоган подтвердил решительное намерение развивать диалог с БРИКС

Турция со всей решительностью хочет развивать диалог с БРИКС. Такое заявление сделал в четверг, 24 октября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В ответ российский лидер Владимир Путин отметил, что Турция проводит независимую внешнюю политику — это вызывает большое уважение, сообщает РИА Новости.

Тем временем The New York Times пишет, что участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите БРИКС в Казани показывает, как многие страны пытаются сбалансировать свои отношения с несколькими "конкурирующими державами".

При этом бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер отметил, что участие Эрдогана в саммите БРИКС, несомненно, стало важным политическим событием, однако вряд ли принесет быстрые конкретные результаты на этом этапе.