В Москве стартовал съезд участников программы "Школьный музей Победы"

В Москве стартовал пятый съезд участников программы "Школьный музей Победы". Приветственную телеграмму направил Владимир Путин, отметив успех проекта в сфере исторического просвещения.

Мероприятие объединило более двух тысяч человек из разных регионов. Это учащиеся, педагоги, эксперты, а также представители общественных движений и детских организаций. На торжественном открытии юные артисты исполнили песни о Родине, семье и дружбе.

Кроме того, состоится презентация уникальных школьных экспозиций, посвящённых Великой Отечественной войне.