Перспективы современного образования обсудили в Москве

В Москве в четверг состоялось общее собрание членов Российской академии образования. На одной площадке собрались ведущие отечественные и зарубежные учёные, академики, известные деятели культуры и искусства, а также представители власти. Всего - более 200 человек.

Участники обсуждают достижения, проблемы и перспективы современного образования. В частности, речь зашла о возрождении аспирантуры. Так, в этом году Академия вновь начала приём заявок на обучение по двум педагогическим специальностям.

"Мы очень надеемся, что те молодые ребята до 30 все, многие из них с опытом, смогут реализоваться как будущие кандидаты, исследователи и, самое главное то, чем они будут заниматься - оно принесёт свои плоды в практической работе. Но это только начало. Я очень надеюсь, что будут восстановлены потихоньку диссертационные советы, которые были, будут открыты новые специальности. Потому что пока у нас только две специальности, но это уже хорошо", - рассказала Ольга Васильева, президент Российской академии образования.