Свежее фото Софии Ротару появилось в Сети: артистку сложно узнать

Когда-то София Ротару была одной из самых любимых артисток в России. Ее даже называли главной конкуренткой Аллы Пугачевой. Выступления "хуторянки" неизменно сопровождались успехом, ее регулярно звали петь в новогодних огоньках.

Однако после начала российской СВО София Ротару ушла в тень. Она не дает интервью, не выступает, не снимается на телевидении. Где сейчас находится артистка, точно неизвестно. По одним данным, певица вместе с семьей перебралась жить в Италию. По другой информации, Ротару обитает под Киевом в своем загородном доме.

Меж тем в Сети появилась свежая фотография "хуторянки". Ее обнародовала сама певица. На официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" София Ротару выложила снимок, на котором запечатлена стоящей возле могилы мужа Анатолия Евдокименко.

"Единственный", - коротко по-украински написала артистка.

В женщине, облаченной в голубые джинсы, коричневую толстовку и черную кофту, с распущенными волосами и с солнцезащитными очками, интернет-пользователи, судя по комментариям, не сразу узнали прославленную артистку. Напомним, что 23 октября исполнилось 22 года со дня смерти Анатолия Евдокименко. Супруг Софии Ротару погребен на Байковом кладбище в Киеве.