Собянин открыл обновленные участки парка "Яуза"

От МКАДа до Ростокинского акведука. В пойме реки "Яуза" создан самый большой парк в Европе. Это более 20 километров зелёной территории с гранитными набережными, тропами, спортивными дорожками и игровыми площадками. Сегодня Сергей Собянин открыл ещё два обновленных участка. Чему рады горожане больше всего и какой следующий этап благоустройства?

Это красивейшее место очень любят и москвичи, и киногруппы, которые здесь часто снимают. Своеобразный символ района Свиблово - Ротонда Храм Воздуха. Отреставрирован. Окружен променадами и эко-тропами. В этом году в парке Яуза завершили благоустройство еще двух участков - в районе Сельскохозяйственной улицы и Тенистого проезда.

"На этих участках основное, что мы сделали - это ремонт дорожно-тропиночной сети, которая находилась в очень неудовлетворительном состоянии. Основное, что мы сделали на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы, на которой есть достопримечательность Ротонда Храм Воздуха - это ремонт горбатых мостиков", - сообщил Алексей Алексеев, начальник отдела благоустройства Департамента капитального ремонта города Москвы.

Установили освещение. Появились новые лавочки, детская площадка с современным оборудованием. О спортсменах тоже не забыли.

Парк Яуза действительно самый большой в Европе. Его протяженность - 20 километров. И маршрут для прогулок буквально от МКАДа до Ростокинского акведука. Но дело не только в размерах. На всей зелёной территория вдоль реки последние восемь лет проводится комплексное благоустройство. Используют максимально экологичные материалы. Вмешательство в природу минимальное. А вот биоразнообразие здесь большое.

На сегодняшний день в парке Яуза создано 20 километров беговых и 17 километров велодорожек. Появилось 100 спортивных площадок, а там, где была возможность, обустроили полноценные спортивные кластеры со скейт-парками, памп-треками, площадками для командных видов спорта. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня оценил благоустройство парка в районе Свиблово.

"Такая большая работа закончена. Получилось, мне кажется, неплохо. Огромное количество людей гуляют, наслаждаются природой, спортом занимаются", – сказал Собянин.

Новые дорожки и тропы связывают между собой разные районы, там, где раньше была непроходимая территория. Кроме того, в этом году обновили более 20 километров гранитных набережных в нижнем течении Яузы. В планах - привести в порядок еще один участок поймы реки в Лосином острове.