Как продвигается строительство моста в створе Берегового проезда в Москве

Конструкции нового моста через Москва-реку, который соединит Филёвский парк и Хорошёво-Мневники, уже установлены на обоих берегах. Осталось дело за малым – закончить надвижку.

Осталось всего 68 метров из 315 – такая протяжённость будущего моста. На нём будет по две полосы движения в каждую сторону. Сейчас установят пролётные строения на опорные части, а затем конструкцию опустят на полтора метра. Этот этап планируют закончить весной, а после - приступят к завершающему.

"Этапом следующим будет монтаж и натяжение вантовой системы, это будет происходить после установки на опорные части, когда пролёт уже будет зафиксирован в рабочем положении, и ванты будут натянуты под необходимой нагрузкой. После чего останется дорожная одежда, будем выполнять работы по гидроизоляции", - сообщил Алексей Рогачёв, директор Мостотряда №4.

В прилегающих районах уже сейчас живут около полумиллиона москвичей, и через несколько лет эта цифра станет ещё выше – здесь активно строят жилые и коммерческие объекты. Например, будущий Национальный космический центр, который даст городу 20 тысяч рабочих мест. Время пути для автомобилистов станет меньше 8 минут. Снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо, которое расположено неподалёку, на Кутузовский проспект и Шелепихинский мост.

В рамках проекта построят больше двух километров дорог: мостовой переход и три эстакады. Ещё появится 340-метровый разворотный съезд с моста в сторону Шелепихинской набережной. Все прилегающие территории благоустроят.