В Театре Стаса Намина покажут "Пиковую даму": ее поставили сами актеры

Русская готика в стиле рок! Премьера в Театре Стаса Намина - мюзикл "Пиковая дама".

Впервые спектакль создали сами актёры театра. Следуя за известным пушкинским сюжетом с его мистикой, привнесли современное видение. Получилось яркое зрелище с магической музыкой. Худрук театра Стас Намин увидел результат только на премьере и не пожалел, что решился на столь рискованный эксперимент.

"Вот я посмотрел премьеру, мне кажется, это очень неожиданно, интересно. Очень профессионально. Даже круто! Публика принимала вчера, ну минут 20 оваций, я не ожидал, что настолько хорошо получится у них", - рассказал Намин.