В Московском зоопарке после 30-летнего перерыва поселился малайский медведь

Одинокого медвежонка пригрели в Московском зоопарке. Правда, зверь ни от кого не сбегал - приехал в Россию из далёкой Малайзии.

На самом деле это - медведица, и ещё очень маленькая, ей всего 7 месяцев. Адаптацию проходила долго, но, судя по отменному аппетиту и упитанным бокам, уже прекрасно чувствует себя в новом климате. Пока в рационе - молочная смесь и детские творожки. Хотя и от кусочков тыквы, бананов и манго никогда не отказывается.

Для Московского зоопарка появление малайского медведя - событие. Представитель этого редкого вида поселился у нас впервые за 30 лет. У горожан может появиться новый фаворит. Наблюдать за нелепыми, но такими милыми движениями юной медведицы будут с не меньшим восторгом, чем за пандой Катюшей.