Напавшего на губернатора Чибиса приговорили к 13 годам колонии

Суд в Апатитах (Мурманская область) приговорил к 13 годам колонии строгого режима Александра Быданова.

Во время заседания согласился с тем, что ему вменяют покушение на убийство, хотя ранее утверждал, что хотел лишь причинить вред здоровью Чибиса.

Ранее обвинение просило назначить Быданову наказание в виде 14,5 года колонии строгого режима. 4 октября присяжные заседатели признали его виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло 4 апреля после его встречи с жителями города Апатиты. 42-летний Быданов ранил губернатора ножом в живот. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело. На допросе нападавший рассказал, что испытывал к Чибису неприязнь, хотя лично его не знал.

Чибис быстро восстановился. 12 апреля его выписали из больницы.