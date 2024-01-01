Пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Никифоров резко высказался о публикации Politico о том, что семь стран не поддерживают идею приглашения Украины в НАТО.

По утверждению чиновника, "эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов альянса".

Никифоров заверил, что идею приглашения Украины в НАТО поддерживает большинство членов блока, а все остальное в материале Politico якобы не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что представители иностранных информационных агентств, в том числе из недружественных России государств, активно освещали прошедшую на полях ПМЭФ-2024 встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Спикер Кремля подчеркнул, что это "дает повод для скромного оптимизма".

Также Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры на него в западных СМИ. Он отметил, что среди таких публикаций "очень много однотипных и мало талантливых".