Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки ее плана

Израиль вынужден был отложить атаку на Иран из-за утечки американских секретных документов о подготовке к ней. Об этом в четверг, 24 октября, рассказали информированные источники.

По словам собеседников The Times, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приходится продумывать альтернативный план удара по Ирану "в связи с необходимостью изменить определенные элементы стратегии и компоненты".

При этом источник в разведывательном сообществе уверяет, что "ответ будет, но он займет больше времени, чем предполагалось".

Ранее израильские СМИ сообщали, что беспилотник, запущенный 19 октября ливанской шиитской группировкой "Хезболла" по дому премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, повредил окно спальни в его резиденции. Политика в здании не было, потому он избежал ранений.

Тем временем The Washington Post утверждает, что Тель-Авив не планирует наносить удары по ядерным и нефтяным объектам Тегерана. Об этом, по данным газеты, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену в телефонном разговоре.