Савичева вмешалась в разбирательства Фадеева и Глюкозы

На днях певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) попала в неприятную ситуацию в столичном аэропорту. Певицу остановили полицейские и попросили пройти ее медосвидетельствование. Им показалось, что Наталья находится в состоянии наркотического опьянения. Чистякова-Ионова отказалась, в результате ее оштрафовали на пять тысяч рублей.

Вскоре исполнительница выступила с комментарием. Она предоставила видео из аэропорта, заявила, что была просто уставшей после перелета и съемок, а отказалась пройти медосвидетельствование, посчитав это "незаконным". Глюкоза при этом подчеркнула, что за всей этой историей стоит месть некого влиятельного человека.

Поддержала подругу и журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она также упомянула некого человека, из-за которого и оскандалилась Чистякова-Ионова, и добавила, что якобы стоит ждать похожую историю и с Юлией Савичевой.

Далее выступил продюсер Максим Фадеев, который ранее сотрудничал с Глюкозой и Юлией Савичевой. Он заявил, что связался с мужем Натальи Александром Чистяковым, и тот будто бы заявил, что у него есть "стопроцентные доказательства" причастности продюсера. Фадеев же утверждает, что это неправда, и потребовал предоставить их ему. Если же этого не случится, он ждет публичных извинений. Если и их не будет, он подаст в суд. При этом Фадеев подчеркнул, что у него нет никаких счетов с Савичевой, она "кристально чистой репутации" человек.

А теперь вмешалась и Юлия Савичева. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала короткий пост, в котором сообщила, что действительно разошлась с продюсером благополучно.

"И в интервью, и тут, в соцсетях, я рассказывала о ситуации с Максом и старыми песнями. Это было три года назад, и уже давно все в порядке — он мне тогда прислал бумагу с бессрочным разрешением исполнять его песни и наилучшими пожеланиями. Короче говоря, мы сохранили хорошие отношения. Он всегда был и останется для меня учителем, к которому я отношусь исключительно с огромным уважением", - сообщила артистка.