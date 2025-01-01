Госдума в первом чтении одобрила бюджет на три года

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Согласно тексту документа, доходы в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 триллиона рублей, а расходы – на уровне 41,469 триллиона рублей.

В 2026 году доходы ожидаются на уровне 41,841 триллиона рублей, в 2027 году до 43,154 триллиона рублей, а расходы - до 44,022 триллиона рублей и 45,915 триллиона рублей соответственно.

Среди приоритетов, заложенных в документе, - выполнение всех социальных обязательств, реализация нацпроектов, обеспечение обороны и безопасности страны. Ещё один ключевой аспект - технологический суверенитет государства. На это заложен удвоенный объём финансирования по сравнению с текущим годом.