Рэпер Гуф угодил в лечебницу

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) находится в больнице подмосковной Апрелевки. В распоряжении телеграм-канала SHOT появилось видео артиста, сделанное в клинике. Отмечается, что рэпер в хорошем настроении, друзья привезли ему футболку "Спартака". Сейчас близкие решают вопрос о помещении артиста в рехаб.

Стало известно, что Долматову выдали обязательство о явке в отдел полиции. В участок он должен прийти сегодня, 24 октября. Но если Гуф явится к полицейским, то его, вероятно, задержат на 15 суток за мелкое хулиганство и допросят по уголовному делу о грабеже с применением насилия (рэпер отобрал у полицейского телефон, чтобы тот его не снимал).

Поэтому якобы родственники и торопятся отправить Алексея в частную клинику в Москву. Телеграм-канал Mash поясняет, что если в ней пролежит больше трех месяцев, то сможет избежать наказания за появление пьяным в общественном месте (рэпер отказался от медосвидетельствования), так как истечет срок давности по делу. Также все это время его не смогут арестовать по уголовке о грабеже.