Организация Объединенных Наций универсальна — в этом ее уникальность. Такое заявление сделал в четверг, 24 октября, российский лидер Владимир Путин.

Как отметил политик, появляется "много вопросов, мир меняется". С учетом этого "все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с переменами в мире".

Однако "при всех этих вопросах другой такой универсальной международной организации пока не существует в мире", как ООН, цитирует Путина РИА Новости.

На саммит БРИКС в Казани лично прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш, что вызвало крайнее недовольство киевского режима. Там припомнили политику отказ приехать на "мирный саммит" по Украине в Швейцарии. Спикер МИД России Мария Захарова в ответ поинтересовалась, "какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил, что сила БРИКС — "как раз вот в этой неформализованности, в клубности формата". Эксперт предположил, что "БРИКС будет очень мощной организацией, сопоставимой с G7, а возможно и более сильной".