На Украине вновь заговорили о мобилизации украинок

Украинских женщин стоит готовить к военной службе. Такое мнение высказал в четверг, 24 октября, глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко.

Как пишут украинские средства массовой информации, Тимочко заявил, что при военном планировании нужно исходить из наихудшего сценария развития событий.

Ранее советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям наравне с мужчинами. Она подчеркнула, что "долг каждого украинца — защищать свою родину", это касается и женщин.

При этом в украинском Министерстве обороны признали, что "в скором времени не будет людей, чтобы воевать", поскольку заменять погибших и раненых некем: "Никто не хочет идти в армию".