Bóbr kurwa: Так Медведев отреагировал на планы Польши выслать российского посла

Дмитрий Медведев двумя словами отреагировал на закрытие Польшей генконсульства России в Познани и планы Варшавы выслать российского посла.

"Bóbr kurwa", - заявил зампред Совета безопасности России.

По мнению Медведева, Польша нарывается на неприятности. Он напомнил, что в 1920-х годах правосудие было быстрым для посланников из вражеских стран.

"Андреев, Блюмкин и бедный немецкий посол фон Мирбах - вот примеры", - написал Медведев в соцсети X, сопроводив публикацию фотографией бобра с польским флагом.

В своей публикации зампред Совбеза имеет ввиду посла Германской империи в Москве Вильгельма фон Мирбаха, который в июле 1918 года был убит сотрудниками ВЧК Николаем Андреевым и Яковом Блюмкиным с целью спровоцировать возобновление войны с Германией.