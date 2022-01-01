"Ашан" начал переговоры о продаже российского бизнеса

Французский ритейлер "Ашан" (Auchan) хочет продать свои филиалы в России.

Об этом написали французские СМИ, в частности, газета Le Figaro и журнал La Lettre. Компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес. Переговоры находятся в заключительной стадии.

Владельцы бизнеса стали искать пути отхода после того, как поняли, что работать в соответствии с новым пакетом антироссийских санкций станет невозможно.

Как сообщил источник La Lettre, "Ашан" также планирует завершить свою работу в Венгрии, но остаться в Украине. Официальных комментариев от ритейлера пока не поступало.

Слухи об уходе "Ашана" из России регулярно появлялись с начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, но они не подтверждались. С 2023 года "Ашан ритейл Россия" работает автономно от материнской компании.