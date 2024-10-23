Стало известно, почему Янковский и Пожарская не выводят сына в свет

Иван Янковский и Диана Пожарская считаются одной из самых красивых пар в отечественном кинематографе. При этом артисты весьма закрытые: они редко выходят в свет, почти не дают интервью, не снимаются на телевидении.

Однако пропустить премьеру фильма "Преступление и наказание" супруги не смогли. Дело в том, что в ленте Иван Янковский исполнил роль Родиона Раскольникова. Поддержать супруга, сыгравшего главную роль в картине, пришла и Диана Пожарская. Журналистам удалось задать ей несколько вопросов. Так, актриса призналась, что поддерживает мужа во всех начинаниях. А еще артисты советуются относительно новой работы.

"У Ивана настолько тонкий вкус и чутье к этому делу, что я всегда ему говорю о том, что в первую очередь он должен слушать свое сердце, и если оно откликается, то 100% так", - отметила Пожарская.

А еще Диана призналась, что Иван не препятствует ей сниматься раздетой, если это логически мотивировано по сюжету.

У Янковского и Пожарской есть маленький сын Олег. Беременность актрисы, отметим, была настоящей сенсацией, Диана тщательно скрывала свое интересное положение. Собственно, как и роман и свадьба пары. При этом супруги лишний раз предпочитают не демонстрировать ребенка.

"Мы с Ваней интроверты, и, думаю, что родили еще одного интроверта, поэтому мы стараемся никуда его не таскать", - объяснила Диана в беседе с The Voice.