Сеул подтвердил готовность передать летальное вооружение Украине

Южная Корея может рассмотреть отправку летального вооружения на Украину в зависимости от развития ситуации. Такое заявление сделал в четверг, 24 октября, президент государства Юн Сок Ёль.

Политик провел переговоры в Сеуле со своим польским коллегой — президентом Польши Анджеем Дудой. Лидеры двух государств обсудили ситуацию на Украине.

В частности, была поднята тема якобы участия в специальной военной операции России северокорейских бойцов. Юн Сок Ёль заявил, что с учетом развития ситуации вокруг предполагаемой отправки частей Корейской народной армии в Россию может рассмотреть передачу Киеву летального оружия, сообщает Reuters.

При этом источники утверждают, что Соединенные Штаты рассматривают новые санкции против России из-за якобы прибытия в страну военных КНДР, а спикер Совета нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби пригрозил, что если военнослужащие КНДР появятся в зоне конфликта на Украине, они станут "законной военной целью".

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев поинтересовался, что скажут жители Южной Кореи, когда увидят новейшие образцы российского оружия у Северной Кореи, а также напомнил, что "еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают".