"Ашан" назвал рыночными слухами сообщения о продаже бизнеса в России

Французский ритейлер Auchan отказался подтвердить сообщения о планах продажи своих магазинов в России. Публикации такого содержания в четверг, 24 октября, вышли в ряде изданий во Франции.

Как заявили в пресс-службе компании, на протяжении нескольких лет регулярно появлялась информация о продаже "Ашан Россия". Однако "каждый раз ответ Auchan Retail был один и тот же: мы не комментируем рыночные слухи", сообщает РИА Новости.

В частности, в апреле представители французского ритейлера уже подчеркивали, что сообщения о том, что "Ашан" может полностью прекратить работу на российском рынке не соответствуют действительности — компания планирует свое развитие в России.

Президент России Владимир Путин указывал, что наша страна никого не выгоняет — зарубежные компании сами принимают решение об уходе с российского рынка, причем им приходится либо просто оставлять имущество, либо продавать его за бесценок, однако это их собственное решение.