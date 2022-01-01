Силуанов: Россия уже отвечает на кражу доходов от своих активов

Россия уже приступила к "зеркальному ответу" на действия западных стран, использующих доходы от замороженных в 2022 году иностранных активов нашей страны. Об этом в четверг, 24 октября, заявил российский министр финансов Антон Силуанов.

Как подчеркнул политик, "могу сказать, что такие решения уже реализуются", а доходы от замороженных в России активов иностранных лиц пойдут "на нужды экономики, нужды субъектов", сообщает "Интерфакс".

23 октября Совет ЕС окончательно утвердил механизм финансирования киевского режима за счет экспроприированных доходов от суверенных активов России. Украина получит кредит размером до 35 миллиардов евро на 45 лет.

При этом российский лидер Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России, чтобы компенсировать тем самым ущерб от изъятия российского имущества в США. Выявлять пресловутое имущество в российской юрисдикции будет специальная правительственная комиссия.