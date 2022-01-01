В Забайкалье задержали группировку хакеров

В Забайкалье сотрудники ФСБ и МВД задержали крупную кибергруппировку. С 2022 года члены группировки взламывали личные кабинеты сервиса "Госуслуги", а также онлайн-банков жителей разных регионов страны. А после оформляли на пострадавших займы и кредиты в банках и микрофинансовых организациях. Полученные средства они выводили на свои счета.

Среди потерпевших есть и бойцы СВО. Правоохранители по местам жительства и пребывания участников группировки провели обыски. Изъяли телефоны и компьютерную технику, СИМ-карты и банковские карты, а также портативные носители информации со следами преступной деятельности. Работа интернет-ресурсов, которые использовали фигуранты, пресечена.