Актер Александр Пашутин встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Народный артист Александр Пашутин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова в столице. Он отметил, что пообщался с военнослужащими и медицинским персоналом.

"В мои годы меня, конечно, трудно чем-то удивить, но тут меня поразили слаженность и четкость действий. Я очень люблю армию, неоднократно снимался в военных фильмах, армейский дух мне близок. Удалось пообщаться с медицинским персоналом и военными. Они всегда улыбаются и помогают нашим ребятам. Выбор наших добровольцев – это не просто профессия, это их духовный порыв", – сказал Пашутин (цитата по АГН "Москва").

Александр Пашутин рассказал, что колоссальная поддержка военнослужащих происходит благодаря усилиям властей.

"Безусловно, радует тот факт, что государство не бросает наших военных. Я, к примеру, ребенок войны. Мой отец сражался на фронтах, поэтому я прекрасно помню, что во время Великой Отечественной войны в таких объемах, конечно, не поддерживали. Наши депутаты и сенаторы ежедневно говорят о том, что военных надо поддерживать и делают все для этого", - сказал он.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в столице по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Чтобы посетить его, нужно записаться на портале mos.ru.