Захарова посоветовала польским дипломатам собирать чемоданы

Польским дипломатам посоветовали приготовиться к ответу Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку властями Польши десяти сотрудников российского генконсульства в Познани.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 22 октября объявил о решении закрыть одно из трех генконсульств России. Закрывают дипмиссию в Познани, персонал должен в ближайшие дни покинуть страну. Остались еще два генеральных консульства России – в Кракове и Гданьске. Сикорский вдобавок не исключил высылки из Польши российского посла.

В России пока остаются открытыми три польских консульства - в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске. Захарова отметила, что Москва в очередной раз стала свидетелем проявления официальной Варшавой "безудержной русофобии". И Россия не задержится с ответом на шаги Польши, передает ТАСС.