Лидеры Армении и Азербайджана обсудили мирный договор на полях саммита БРИКС

Переговоры премьер-министра Армении и президента Азербайджана прошли на полях саммита БРИКС в Казани. По итогам встречи Никол Пашинян и Ильхам Алиев поручили главам МИД доработать мирный договор для его подписания.

Как сообщила пресс-служба армянского кабмина, министрам иностранных дел поручено продолжить двусторонние переговоры по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношениях". Документ надо как можно скорее его доработать и подписать, передает ТАСС.

Темами, которые обсуждали Пашинян и Алиев, стали двусторонняя мирная повестка, делимитация границ и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, отметили в пресс-службе. Ранее Пашинян заявил, что Ереван готов предоставить Баку ряд механизмов упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля. Эти меры помогут Азербайджану наладить транспортное сообщение с Нахичеванью.